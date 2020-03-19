وفاة شخصين جراء السيول والفيضانات في دهوك

2020/03/19 | 12:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الخميس عن مصرع شخصين جراء اجتياح السيول والفيضانات المحافظة.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرهاد اتروشي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم خلال زيارته الاماكن المتضررة في المحافظة، ان "السيول والفيضانات التي اجتاحت دهوك الحق اضرارا مادية كبيرة".

واضاف ان شخصين لقيا حتفهما في كل من قضاء زاخو وسيميل جراء الفيضانات.

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