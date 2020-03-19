الامن الوطني يصادر 4 اطنان من الادوية المخدرة ويقبض على مالكها في البصرة

2020/03/19 | 12:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض وبالجرم المشهود على شخص يتاجر بالادوية المخدرة ممنوعة التداول اضافة الى […]

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