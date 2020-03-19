طالبة ماجستير عراقية تحصل على شهادة دولية من الصحة العالمية بخصوص فايروس كورونا

2020/03/19 | 12:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن حصول إحدى منتسباتها على شهادة دولية لاجتيازها كورس منظمة الصحة العالمية بخصوص فايروس كورونا.

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