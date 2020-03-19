للمرة الثانية.. وزير الصحة يغضب من الخروقات في قرار الحظر: تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفيروس

2020/03/19 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الخميس، قيادات العمليات في بغداد والمحافظات، بمنع حركة الأشخاص والعجلات، خلال أيام حظر التجوال.وقال علاوي، في بيان تلقته “يس عراق”، إن “وزارة الصحة رصدت خروقات كبيرة، في قرار حظر التجوال، من خلال حركة سيارات الأجرة، وعدم غلق بعض المحال التجارية، في بغداد والمحافظات”.ودعا […]

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