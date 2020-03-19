وزارة الصحة تطالب الاجهزة الامنية بتشديد اجراءات حظر التجوال في العراق

2020/03/19 | 12:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، يوم الخميس، الجهات الامنية بتشديد اجراءات فرض حظر التجوال.

وقال علاوي في بيان اليوم، إنه "رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية"، محذرا من أن "هذه الخروقات تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفيروس".

ودعا الجهات الامنية إلى "تشديد اجراءات فرض حظر التجوال والتعامل بحزم مع من يحاول كسره".

ورجحت خلية الأزمة في العراق، اليوم الخميس، تمديد قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قررت يوم الأحد (15 – 3- 2020) فرض حظر التجوال الشامل في بغداد لمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

يشار إلى أن عدد الاصابات المثبتة في العراق بفيروس كورونا ارتفع الى 169 (مع اضافة اقليم كوردستان)، وحالات الشفاء 47، والوفيات 12.

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