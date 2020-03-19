في مهمة سرية لم يكشف عنها .. الموساد يجمع الاف الاجهزة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا

2020/03/19 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جمع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، 100 ألف جهاز اختبار فيروس كورونا المستجد من عدة دول في مهمة سرية، مساء الأربعاء.وقالت المحطة الإسرائيلية الـ(12) إن "جهاز الموساد جلب هذه الأجهزة ويخطط لجلب ملايين أخرى".ولم يتضح أسباب تكليف الحكومة الإسرائيلية لجهاز المخابرات بهذه المهمة.كما لم توضح المحطة الإسرائيلية الدول التي جمع "الموساد" منها هذه الأجهزة.وأشارت إلى أنه "تم الطلب من الموساد المساعدة في تحديد مكان وإحضار ما يقرب من 4 ملايين مجموعة اختبار من عدة دول غير محددة، ستصل إلى إسرائيل قريبا".وأضافت أن جهاز "الموساد" يساعد أيضًا وزارة الصحة الإسرائيلية على تطوير برامج الكمبيوتر وتطبيقات الهواتف الذكية لمساعدتها على مواجهة وباء كورونا.وتابعت: "هذه هي الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للعب دور أكثر نشاطًا في مكافحة الوباء".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت، الأربعاء، أنها ستتولى بدلا من وزارة الصحة، الجهود لشراء معدات مكافحة فيروس كورونا بعد تقرير عن نقصها.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن افتتاح فندقين في القدس وتل أبيب لاستقبال مرضى كورونا أو المفروض عليهم الحجر الصحي.ومن المقرر أن يفتتح الجيش الإسرائيلي فندقين آخرين في شمالي وجنوبي الأراضي المحتلة خلال الأيام المقبلة للغاية ذاتها.وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليل ما رفع عدد المصابين إلى 529 شخصا.وذكرت الوزارة أن ارتفاع العدد نجم عن الزيادة في وتيرة الفحوصات خلال الساعات الماضية حيث تم إجراء أكثر من 2200 فحص.وأضافت أنه تم إدراج 6 إصابات في حالة حرجة و13 في حالة متوسطة و498 في حالة طفيفة.وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 12 من المصابين تعافوا تماما من المرض.

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