«قسد» تعتقل خلية تابعة لأجهزة الأمن السورية في دير الزور

2020/03/19 | 12:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- ألقت “قوات سوريا الديمقراطية” مساء أمس الأربعاء، القبض على خلية أمنية تتبع للأجهزة الأمنية السورية، تعمل في مناطق شرق #دير_الزور الواقعة تحت سيطرة “قسد”.وأفادت مصادر محلية لموقع «الحل

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