الصحة تطالب الاجهزة الامنية بتشديد اجراءات حظر التجوال في العراق

2020/03/19 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….طالب وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، يوم الخميس، الجهات الامنية بتشديد اجراءات فرض حظر التجوال.وقال علاوي في بيان اليوم، إنه “رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الاجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية”، محذرا من أن “هذه الخروقات تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفيروس”.ودعا الجهات الامنية إلى […]

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