2020/03/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



غرامة 100 ألف دينار لمن يكسر حظر التجوال في هذه المحافظة

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