العتبة الحسينية توكل محامياً أمريكياً لإدانة قوات بلاده بقصف مطار كربلاء

2020/03/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

كشفت العتبة الحسينية، الخميس (19 آذار، 2020) عن البدء بأولى الإجراءات لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد القصف الأمريكي على موقع مشروع مطار كربلاء الدولي.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، والمدير المفوض لشركة طيبة كربلاء حسن رشيد جواد العبايجي، في بيان، إن "هناك أمرا مهما جدا وهو أن الأمريكان لا يفهمون إلا اللغة القانونية، لذا تم توكيل أحد المحامين الامريكيين لرفع دعوى في الولايات المتحدة ضد العدوان على مطار كربلاء الدولي"، مبينا أن "الكل يعرف بأنه مطار مدني ولديهم تفاصيل كاملة عنه".

وأضاف أن "العتبة الحسينية المقدسة تحركت على عدة قنوات، فضلا عن قيام وزارة الخارجية بارسال رسالة إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، أشارت فيها إلى القصف الأمريكي على هذا المطار، وقد أستهجن من قبل أكثر المنظمات الدولية".

وتابع "أما على مستوى المؤسسات الحكومية فهناك تحركا كبيرا من قبل العتبة، وقد شكلت فعلا خلية أزمة بناءً على قرار صدر عن مجلس أدارة العتبة، والآن نتحرك بعدة اتجاهات، والأخوة اعضاء مجلس الإدارة يتحركون بهدف إطلاع الرأي العام على ما تعرض له هذا المطار من ظلم وعدوان".

يذكر أن إدارة العتبة الحسينية المقدسة قد أعلنت، في 13 آذار / مارس الحالي، إن منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشييد المطار، إضافة إلى أضرار كبيرة في المنشآت الإدارية والخدمية.

بغداد اليوم- كردستان

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، آوات شيخ جناب، الخميس (19 اذار 2020) حقيقة عزم حكومة الاقليم إعادة العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده في معبر "حاج عمران"

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه &ldq

بغداد اليوم- متابعة

تسلمت القوات الامنية العراقية، اليوم الخميس (10 آذار 2020)، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية، أن قوات التحالف الدولي سلمت صباح اليوم قاعدة القائم العسكرية بال

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