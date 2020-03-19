وزير الصحة يطلب من قيادات العمليات في بغداد والمحافظات منع حركة الاشخاص والعجلات

2020/03/19 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الخميس (19 آذار 2020)، قيادات العمليات في بغداد والمحافظات، بمنع حركة الأشخاص والعجلات، خلال أيام حظر التجوال.

وقال علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة رصدت خروقات كبيرة، في قرار حظر التجوال، من خلال حركة سيارات الأجرة، وعدم غلق بعض المحال التجارية، في بغداد والمحافظات".

ودعا وزير الصحة، "الجهات الأمنية بتشديد إجراءات فرض حظر التجوال، والتعامل بحزم مع الأشخاص الذين يحاولون كسر الحظر"، مشيراً إلى أن "الخروقات تؤثر على صحة المواطنين وانتقال الفايروس".

بالوثيقة..



غرامة 100 ألف دينار لمن يكسر حظر التجوال في هذه المحافظة

طالب وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الخميس (19 آذار 2020)، بتشديد اجراءات حظر التجوال على سير المركبات في بغداد والمحافظات.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يطالب قيادة عمليات بغداد والعمليات المشتركة في جميع المحافظات بضرورة تطبيق

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير دائرة صحة الديوانية، لمياء الحسيني، الخميس (19 آذار 2020)، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، ليرتفع العدد إلى ثلاثة مصابين.

وقالت الحسناوي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة الديوان

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