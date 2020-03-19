نائب يطالب الحكومة بتخصيص مبالغ طوارئ لمحافظة دهوك بعد تضررها بسبب الامطار

2020/03/19 | 13:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب ديار برواري، اليوم الخميس، الحكومة بتخصيص أموال لتعويض المتضررين من الامطار والفيضانات في محافظة دهوك.

وقال برواري في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نتیجة الضروف الجویة الاستثنائیة وهطول امطار غزیرة في الـ۱۸ من آذار الجاري في محافظة دهوك و التي ادت الی اضرار جسیمة في البیوت والطرق والجسور والممتلكات و لكون الحكومة المحلیة في المحافظة غیر قادرة علی تعویض هذه الاضرار اطلب من الحكومة الاتحادیة ان تخصص مبالغ من اموال الطوارئ التي ادرجت ضمن الموازنة العامة الاتحادیة لهذه المحافظة".

وأضاف برواري انه "يطالب الحكومة المحلیة للمحافظة بأن تتقدم بطلب لهذه الاموال باسرع وقت".

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