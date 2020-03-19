مصدر امني لـ”العهد نيوز” استشهاد واصابة 4 جنود بانفجار لغم ارضي غربي الانبار

2020/03/19 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم ،الخميس، بأن جنديين استشهدا واصيبا اثنين اخرين اثر انفجار لغم ارضي استهدف دورية للجيش غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، إن ” لغم ارضي من مخلفات مجرمي داعش انفجر حال مرور دورية للجيش نوع همر كانت تقوم بواجبها الامني في […]

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