بالصور، تشكيل خلية أزمة في قضاء سنجار، وتؤكد على عدم وجود حالات إصابة بفايروس كورونا في القضاء

2020/03/19 | 13:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- شنگال تم تشكيل خلية أزمة في قضاء سنجار من الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والصحية (فرقة عشرين جيش العراقي، مديرية شرطة سنجار،قائممقام قضاء سنجار/ وكالة، فوج طوارئ الحادي عشر، الاستخبارات والأمن، الأمن الوطني، الحشد الشعبي، وحدات مقاومة سنحار، مستشفى سنجار العام، قطاع الصحي، بلدية سنجار، مدير ماء سنجار، اسايش ايزيدخان، بلدية الشعب.وقد توصل …

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