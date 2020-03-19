طريد زيدان ورقة رابحة لحسم صفقة من البريميرليج

2020/03/19 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات أحد لاعبي آرسنال خلال الصيف المقبل.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 70 مليون إسترليني، للحصول على خدمات الشاب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب آرسنال.وأشارت إلى أن الميرنجي قد يحاول إغراء آرسنال أيضًا بمنحه بطاقة […]

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