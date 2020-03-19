مصادر لـ “العهد نيوز”: الزرفي يرفض التنازل عن جنسيته الامريكية

2020/03/19 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افادت مصادر سياسية معتد بها، لوكلة “العهد نيوز”، ان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي رفض التنازل عن جنسيته الامريكية.

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