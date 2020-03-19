العتبة الحسينية تعلن البدء بإجراءات رفع دعوى قضائية ضد الاعتداء الامريكي على مشروع مطار كربلاء

2020/03/19 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، البدء بإجراءات رفع دعوى قضائية ضد الاعتداء الامريكي على مشروع مطار كربلاء.وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد، إنه “تم توكيل أحد المحامين الامريكيين لرفع دعوى في الولايات المتحدة ضد العدوان على مطار كربلاء الدولي”.وأضاف رشيد، أن “العتبة الحسينية المقدسة تحركت على عدة قنوات، فضلاً عن

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