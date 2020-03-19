وزير الصحة: خروقات كبيرة لحظر التجوال

2020/03/19 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة جعفر علاوي , اليوم الخميس , رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة لسيارات الاجرة ومحال تجارية لم تغلق مما يؤثر على صحة المواطنين.

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