بالوثيقة.. صلاح الدين تمدد حظر التجوال لغاية 26 من الشهر الجاري

2020/03/19 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، تمديد قرار حظر التجوال في المحافظة لغاية 26/3/2020 وذلك ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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