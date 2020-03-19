الجزائر تسجل ثامن حالة وفاة و10 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/19 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثامن وفاة، وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 82.

وجاء في بيان للوزارة أن الإصابات العشر الجديدة توزعت على عدة محافظات، وجرى تجديد الدعوة لمكوث الجزائريين في البيوت وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفي الأثناء، شنت السلطات حملة موسعة ضد التجار على خلفية إقرار زيادات مهولة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا.

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