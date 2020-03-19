رسو سفينة سياحية موبوءة بكورونا في فرنسا لإجلاء غالبية ركابها

2020/03/19 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الخميس، برسو سفينة سياحية موبوءة بفيروس كورونا في ميناء مارسيليا لإجلاء ركابها.

ومن المتوقع أن تسمح السلطات الفرنسية للركاب غير الإيطاليين المتواجدين على متن السفينة Costa Luminosa التابعة لشركة Carnival Corporatio الأمريكية بمغادرتها.

وسبق أن مُنعت السفينة من الرسو في جزر الكناري الإسبانية بعد الكشف عن إصابة عدد من ركابها السابقين الذين غادروها قبل أيام من ذلك بالفيروس، وقد توفى أحدهم.

وأفادت صحيفة Miami Herald الأمريكية بأن أعراض الإصابة ظهرت منذ ذلك الحين على 50 من أصل 1427 راكبا، و24 على الأقل من أفراد الطاقم المتواجدين حاليا على متن السفينة التي غادرت فلوريدا الأمريكية في الخامس من اذار متوجهة إلى البندقية الإيطالية برحلة كان من المقرر أصلا أن تستغرق 20 يوما.

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