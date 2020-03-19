ذي قار: تجاوزنا مرحلة العائدين من السفر وكورونا حالياً بإمكانه الانتقال محليا بين المواطنين

2020/03/19 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو خلية الأزمة في صحة ذي قار حيدر حنتوش، اليوم الخميس، ان الفيروس تجاوز مرحلة العائدين من السفر وحاليا بإمكانه الانتقال محليا بين المواطنين.

وقال حنوش في حديث ادلى به لـ"الغد برس".



ان "مواطناً يبلغ من العمر 88 عاما توفى ونتائج الفحوص جعلتنا نشك بوفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

واضاف، "لقد ارسلنا عينات المتوفي إلى بغداد لغرض التأكد من إصابته بالفيروس من عدمه"، موكداً انه "تم الحجر على الجثة لحين ظهور نتائج الفحص المختبري من بغداد".

واكد حنتوش، "تجاوزنا مرحلة العائدين من السفر وان الفيروس بإمكانه الانتقال محليا بين المواطنين".

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