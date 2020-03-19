شاهد الجيش الإيطالي ينقل بالشاحنات جثث الضحايا لحرقها

2020/03/19 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….من النوافذ والشرفات، نظر الإيطاليون مساء الأربعاء إلى مشهد بائس ومهيب، رأوا فيه شاحنات للجيش الإيطالي، وهي تنقل 60 جثمانا من ضحايا “كورونا” المستجد، لحرقها في المقابر، ونقل حفنة من رماد كل متوف إلى ذويه في مدينة Bergamo الأكثر ابتلاء بالفيروس في مقاطعة “لومبارديا” بالشمال الإيطالي.كان ممنوعاً على عائلات الضحايا الانتقال إلى حيث […]

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