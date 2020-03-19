مصدر لـ “العهد نيوز”: اغلاق جسر القيارة بسبب ارتفاع منسوب دجلة

2020/03/19 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر في محافظة نينوى، عن إغلاق جسر القيارة في.وقال المصدر لوكالة ، العهد نيوز، ان “الغلق بسبب ارتفاع في منسوب نهر دجلة”.يشار الى ان محافظة نينوى والموصل بالذات تشهد سيول منذ ايام بسبب غزرة الامطار”.

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