الأزمة تتصاعد.. امريكا قد تكون وراء نشر فيروس كورونا

2020/03/19 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر واشنطن بسياستها العدائية ضد دول وشعوب المنطقة، وهي قررت فرض حظر جديد على جنوب افريقيا والصين لمساعدتهما ايران حيال فيروس كورونا.لا يختلف اثنان على نهج ساسة واشنطن ومقامرتهم بأرواح الشعوب، وهذه المرة تحت شبح وباء كورونا الذي يجتاح العالم.فالادارة الاميركية وعلى الرغم من الخسائر البشرية والتي تضرب دولا بالعالم جراء تفشي الفيروس […]

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