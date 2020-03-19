وزير التعليم يوجه المؤسسات التعليمية بالتعاون مع خلية الازمة

2020/03/19 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل تشكيلات الوزارة كافة والجامعات والمراكز البحثية ان تكون تحت تصرف خلية الازمة المعنية بمواجهة وباء فايروس كورونا.

وتضمن توجيه السهيل استخدام المختبرات المتخصصة في الجامعات لتشخيص وكشف الفايروس وحسب المحافظات المختلفة، مشيرا الى ان كوادر الوزارة المتخصصة ستكون معنية بالتعاون والتنسيق التام مع خلية الازمة لوزارة الصحة، على ان يكون وكيل الوزارة للشؤون الإدارية مسؤولا عن هذا الاجراء وبما يناسب حاجة المرحلة الحالية.

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