2020/03/19 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة: رصدنا خروقا كبيرة لقرار حظر التجوال لسيارات أجرة ومحال تجارية لم تلتزم بالتعليمات

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