2020/03/19 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة يطالب الجهات الأمنية بتشديد إجراءات فرض حظر التجوال والتعامل بحزم مع من يحاول كسره

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