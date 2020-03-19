نائب عراقي: يكشف المخطط الامريكي من استفزاز الحشد الشعبي

2020/03/19 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح في العراق محمد كريم، عن تحرك الولايات المتحدة الامريكية لايجاد ذريعة تحقق بقاء قواتها القتالية وادخل صواريخ الباتريوت لقواع...

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