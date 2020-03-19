العمليات المشتركة تعلن انتهاء مهمة التحالف في العراق

2020/03/19 | 13:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، أن مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الارهابي، انتهت في العراق، وأن القوات العراقية ق...

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