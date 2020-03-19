العتبة الحسينية توكل محاميا أميركيا لرفع دعوى ضد قصف مطار كربلاء

2020/03/19 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين] اعلنت العتبة الحسينية، اليوم الخميس، عن شروعها بأولى الإجراءات لرفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية في قضية قصف موقع مطار كربلاء الدولي، مشيرة إلى توكيل محام أميركي للتكفل بالدعوى.

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