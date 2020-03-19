علماء يتعاونون لإيجاد علاج لكورونا.. و50 دواء تجري تجربتها

2020/03/19 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن فريقاً من مئات العلماء، الذين يعملون بوتيرة عالية جداً، حددوا 50 دواءً قد تُشكّل علاجات فعالة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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