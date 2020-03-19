2020/03/19 | 13:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مستفيدة من تحفيز إضافي من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1529.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب بسبب الإجراءات الأميركية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الذهب بسبب الإجراءات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).