2020/03/19 | 13:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة بيارق الخير النيابية أن نجاح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن يتحقق ما لم يعتمد على ارضية قوية وصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة.ورحب رئيس الكتلة محمد الخالدي في تصريح بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيارق الخير تدعو الزرفي الى الاستفادة من التجارب السابقة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيارق الخير تدعو الزرفي الى الاستفادة من التجارب السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).