2020/03/19 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….شهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام وذلك بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أنّها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بالفيروس، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا انحسر في الصين وأوروبا أصبحت مركز الوباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا انحسر في الصين وأوروبا أصبحت مركز الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).