شادي الشماوي - - المساومة مع الشيطان - – فاشيّة ترامب ، - تقديس أوباما - و النظام الذى يخدمانه - لبوب أفاكيان

2020/03/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي " المساومة مع الشيطان " – فاشيّة ترامب ، " تقديس أوباما "و النظام الذى يخدمانه بوب أفاكيانجريدة " الثورة " عدد 636 ، 27 فيفري 2020https://revcom.us/a/636/bob-avakian_on-bargains-with-the-devil-en.htmlكإنسان لاديني لا أرغب في اللجوء إلى الإحالات الدينيّة بيد أنّ " المساومة مع الشيطان " تبدو إستعارة مناسبة لتشخيص مظاهر هامة ممّا حدث في السنوات الأخيرة في السياسة السائدة في هذه ا......

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