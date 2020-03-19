2020/03/19 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة ، انّ الأمين العام السيد أنطونيو گتريس صرح قائلا ، بانه من الممكن دائما حل نزاع الصحراء الغربية ، إذا توفرت إرادة اطرف النزاع ، وحسن نية ، وبدون شروط مسبقة ، للجلوس الى طاولة المفاوضات ، للتباحث معاً عن حل يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي .أولا ، ان السؤال الذي يتعين طرحه ، هل الأمين العام للأمم المتحدة يتكلم لوحده ، ولشخصه ، وباسمه ، ام انه يتكلم باسم الأم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - الأمين العام للأمم المتحدة ونزاع الصحراء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - الأمين العام للأمم المتحدة ونزاع الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).