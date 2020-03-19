الصحة الإيرانية: 50 شخصا يصابون بكورونا كل ساعة وكل 10 دقائق يتوفى واحدا

2020/03/19 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة الايرانية، الخميس، ان 50 شخصا يصابون بكورونا كل ساعة، فيما اشارت الى انه كل10 دقائق يتوفى واحدا.وقالت الوزارة في بيان لها ان “50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق“.ودعت الوزارة الإيرانيين إلى “أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار“، مطالبة اياهم بـ“اتخاذ […]

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