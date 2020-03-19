غباء وتعمد الإشاعة .. مقتدى اجدب..مُجدب الفحولة

2020/03/19 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري فضيحة مدوية تضج بها وسائل الاعلام هذه الايام وخاصة في عالم السوشل ميديا وهي قصة زواج مقتدى الصدر من الكاتبة الكويتية فجر السعيد والتي ادعت الزواج من مقتدى...أكمل القراءة ←

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