شرطة ديالى تعلن اعتقال 30 من المتلاعبين بالاسعار خلال 48 ساعة

2020/03/19 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن اعتقال 30 من المتلاعبين بالاسعار خلال الساعات الـ48 الماضية.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان” مفارز الشرطة اعتقلت خلال الساعات 48 الماضية 30 من المتلاعبين بالاسعار في مناطق متفرقة من ديالى ومنها بعقوبة وتم اخذ تعهدات خطية بعدم تكرارها وبخلافه سيتم اتخاذ […]

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