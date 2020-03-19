من مترجم الى حامل للرتبة العسكرية.. العرداوي يؤكد لـ”العهد نيوز”: الزرفي هو الاداة لتنفيذ المخطط الامريكي بالعراق

2020/03/19 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي عباس العرداوي، ان عدنان الزرفي وبعض الشخصيت هم المتصدين لتنفيذ المشروع الامريكي بالعراق.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “الزرفي سواء كان حاملا للجنسية الامريكية او من خلال تاريخه السياسي ابتداءا من عمله كمترجم للولايات المتحدة ابان الاحتلال الامريكي وحصوله على رتبة عسكرية كمترجم ومن ثم انتقل الى معرف […]

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