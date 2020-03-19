التيار الصدري حكومة الزرفي لن تمر إذا شكلت وفق المحاصصة

2020/03/19 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..قال التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم الخميس إن حكومة عدنان الزرفي، لن تمر في مجلس النواب اذا شُكلت وفق نظام المحاصصة.وقال القيادي في التيار حاكم الزملي في تصريح صحفي ان “التيار الصدري، يرفض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق المحاصصة، ويرفض اي ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، من قبل […]

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