الحشد وقيادة عمليات صلاح الدين يباشران بتطبيق حظر التجوال بالمحافظة لسلامة المدنيين

2020/03/19 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر الحشد الشعبي وقيادة عمليات صلاح الدين، الخميس، بتطبيق حظر التجوال بالمحافظة لسلامة المدنيين وبمشاركة النائب الأول للمحافظ اسماعيل الهلوب، كما قامت خلية الازمة بمراقبة التجار لمنع رفع أسعار السلع.

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