العراق يعلن تسلم قاعدة من التحالف الدولي مع تجهيزاتها العسكرية

2020/03/19 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن تسلم القوات العراقية، قاعدة القائم العسكرية في محافظة الانبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.وذكر بيان للخلية، ان القوات العراقية تسلمت ايضا التجهيزات العسكرية كافة من التحالف الدولي بعد انسحابه.واعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعادة تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي جديد استهدف قاعدة عراقية تنتشر فيها قوات أجنبية، وهو الهجوم المماثل الرابع والعشرون خلال أقل من ستة أشهر.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغنز، إن "التحالف يعيد تمركز قوات من عدد قليل من القواعد الصغيرة".وقال مسؤول في التحالف، إن أول عملية إعادة انتشار كانت تتم الثلاثاء في القائم من القاعدة الغربية على طول الحدود مع سوريا.وسبق أن أعيد تموضع بعض القوات إلى مواقع للتحالف في سوريا المجاورة التي تشهد نزاعاً، إضافة إلى مدافع، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى قواعد أخرى في العراق أو إلى الكويت.ونفى المسؤول أن تكون عملية إعادة الانتشار، رداً على تصعيد الهجمات الصاروخية الأسبوع الماضي، التي استهدفت القوات الأجنبية المتمركزة في أنحاء العراق.وبالإضافة إلى القائم، من المقرر سحب القوات من قاعدتي القيارة وكركوك في شمال العراق بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل.ورغم أن قاعدة القائم لم تتعرض لهجمات صاروخية، تعرضت قاعدتا القيارة وكركوك لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة.وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات مع قوات التحالف ضد مسلحي "داعش"، رغم تصويت البرلمان العراقي على انسحاب 5200 جندي أمريكي من البلاد عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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