عاصمة كوردستان تشدد الاجراءات في حدودها وترفض ايقاف الحركة التجارية

2020/03/19 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل يوم الخميس عن تشديد اجراءات الحظر والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في حدودها الادارية مع باقي محافظات الاقليم والعراق، والمنافذ الحدودية البرية الدولية.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرست صوفي في مؤتمر صحفي عقده خلال لقائه جمع من التجار في المحافظة ان "ساحات التبادل التجاري التي خصصتها المحافظة ليست بالمستوى المطلوب ولكنها ليست سيئة ايضا".

واضاف "سنشدد الاجراءات ضمن الحدود الادارية للمحافظة مع باقي محافظات الاقليم، والعراق وكذلك في المعابر الحدودية البرية الدولية اذ نحن الان في اطار حصر انتشار الفيروس".

وتابع صوفي انه "الى الان الاوضاع جيدة في المحافظة ويوميا تجري الفرق الطبية فحوصات لعشرات الحالات التي يشتبه باصابتها بفيروس كورونا وتظهر النتائج سليمة"، مؤكدا ان هذا مؤشر ايجابي.

وتابع بالقول "نحن لسنا مع ايقاف الحركة التجارية لكن مع طرح الية للحفاظ على السلامة في ساحات التبادل التجاري والمعابر الحدودية"، مشددا التجارة مهمة ولكن سلامة المواطنين اهم.

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