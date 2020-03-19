حقوق الانسان: الاعتداءات المتكررة على طوزخرماتو تذهب ضحيتها اطفال ونساء

2020/03/19 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الخميس، ان الاعتداءات المتكررة على طوزخرماتو تذهب ضحيتها اطفال ونساء.

وقال الغرواي في بيان تلقت السومرية نيوز، نحخة منه ان "الاعتداءات المتكررة على طوز خرماتو راح ضحيتها أطفال ونساء مدنيون".

واضاف ان "ذلك هو انتهاك صارخا لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية"، داعيا "القوات الامنية الى اتخاذ إجراءات جدية لمنع هذه الانتهاكات ضد المدنيين".





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