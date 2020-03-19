حسين سالم مرجين - هل يُغير فيروس كورونا الأزمة الليبية ؟

2020/03/19 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين وقائع الأزمات الصامتة في ليبيا لا تنتهي؛ فبمجرد صدور قرارات من حكومتي الوفاق الوطني، والمؤقتة بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى عمت البلاد شرقها وغربها بعض حالات من الهلع والخوف -المؤقت- من نفاذ السلع والمواد الغذائية من الأسواق، وكأن ذلك الإعلان كان النذير باقتراب الفيروس من الحدود الليبية التي تُعاني من اختراقات بشرية بشكل مستمر.إن الإجراءات المتخذة من قبل حكو......

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