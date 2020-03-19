الحكومة تقر إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا

2020/03/19 | 14:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرَّت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، حزمةً من الإجراءات الاقتصادية الغذائية والطبية، وذلك في إطار مواجهة انتشار وباء “كوفيد – 19” المعروف إعلامياً بفيروس كورونا.ومن القرارات، بحسب وكالة (سانا)

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