القوانين التركية تنصب فخاخاً يقع فيها السوريون ويدفعون ثمناً باهظاً

2020/03/19 | 14:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض لاجئون سوريون يقيمون في تركيا إلى مخالفات، وغرامات مالية مفاجئة ربما تصل إلى عشرات آلاف الليرات التركية، لقيامهم بأفعال لا يدركون مسبقاً أنها تعتبر مخالفات قانونية تستوجب دفع غرامات.

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