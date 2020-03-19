صحة كركوك تعلن مغادرة 15 مشتبه باصابته بكورونا

2020/03/19 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة كركوك كريم ولي، الخميس، عن مغادرة 15 حالة مشتبه في اصابتها بكورونا في المحافظة، مبينا ان ذلك جاء بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس.وقال في مؤتمر صحفي :”اخرجنا اليوم 15 حالة مشتبه في اصابتها بكورونا، بعد … Readmore

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